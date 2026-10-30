Zhejiang Shengyang Science and Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Shengyang Science and Technology hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340.2 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 51.02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zhejiang Shengyang Science and Technology einen Umsatz von 225.3 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch