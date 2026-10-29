Zhejiang Shenghua Biok Biology: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Shenghua Biok Biology stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 99.51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 885.1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 443.6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch