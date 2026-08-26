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26.08.2026 06:37:00
Zhejiang Shenghua Biok Biology hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zhejiang Shenghua Biok Biology gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0.01 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Shenghua Biok Biology 0.020 CNY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Zhejiang Shenghua Biok Biology mit einem Umsatz von insgesamt 713.4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 435.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 63.67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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