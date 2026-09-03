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03.09.2026 06:37:00
Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.12 CNY, nach 0.040 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25.92 Prozent zurück. Hier wurden 98.0 Millionen CNY gegenüber 132.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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