Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank hat ein EPS von 0.33 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0.330 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4.54 Prozent auf 1.87 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.96 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch