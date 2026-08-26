Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.44 Prozent auf 1.93 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.98 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch