Zhejiang Sanmei Chemical Industry A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Sanmei Chemical Industry A hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.91 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.970 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1.91 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 19.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.60 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch