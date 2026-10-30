Zhejiang Sanhua Intelligent Controls stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.28 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.290 HKD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 9.74 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.49 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch