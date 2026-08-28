Zhejiang Sanhua Intelligent Controls: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.16 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.160 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.34 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 1.19 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch