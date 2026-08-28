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28.08.2026 06:37:00
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.31 HKD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Sanhua Intelligent Controls ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.310 HKD in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13.29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.50 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 9.27 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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