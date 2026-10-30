Zhejiang Sanhua Intelligent Controls: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Sanhua Intelligent Controls hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.14 USD. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Sanhua Intelligent Controls 0.150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Sanhua Intelligent Controls in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.24 Milliarden USD im Vergleich zu 1.09 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch