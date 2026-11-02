Zhejiang Rongtai Electric Material A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Rongtai Electric Material A hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es stand ein EPS von 0.20 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Rongtai Electric Material A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.170 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 45.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 562.9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch