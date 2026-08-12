Zhejiang Rongtai Electric Material A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Rongtai Electric Material A hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 522.3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 70.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 306.2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch