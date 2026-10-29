Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A präsentierte Quartalsergebnisse

Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.38 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1.47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.40 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch