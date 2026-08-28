Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A 0.090 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Provincial New Energy Investment Group A mit einem Umsatz von insgesamt 1.23 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 8.23 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch