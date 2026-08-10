Zhejiang Power New Energy A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Zhejiang Power New Energy A hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.16 CNY, nach -0.660 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 56.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 249.4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 159.2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch