Zhejiang Orient A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Orient A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.06 CNY gegenüber 0.120 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Orient A mit einem Umsatz von insgesamt 449.3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 78.78 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch