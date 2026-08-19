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19.08.2026 06:37:00
Zhejiang Orient A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Zhejiang Orient A lud am 18.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.070 CNY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Orient A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 78.83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 468.4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 2.21 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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