Zhejiang Oceanking Development A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Oceanking Development A veröffentlichte am 31.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.040 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Zhejiang Oceanking Development A mit einem Umsatz von insgesamt 561.8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 750.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 25.09 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch