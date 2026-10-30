Zhejiang Medicine legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Medicine hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.09 CNY, nach 0.270 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 1.86 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 21.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Medicine 2.37 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch