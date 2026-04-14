Zhejiang Medicine legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Medicine hat am 11.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.06 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.330 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.19 Milliarden CNY – eine Minderung von 3.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.26 Milliarden CNY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0.910 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Medicine einen Gewinn von 1.21 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5.23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 9.33 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 8.84 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch