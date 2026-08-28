Zhejiang Medicine gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang Medicine stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.33 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Medicine noch ein Gewinn pro Aktie von 0.270 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2.20 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Medicine 2.07 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch