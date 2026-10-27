Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.18 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0.190 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 154.25 Milliarden CNY gegenüber 144.44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch