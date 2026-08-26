|
26.08.2026 06:37:00
Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group 0.200 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 155.67 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 155.39 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI etwas höher -- DAX schwächelt -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich auf grünem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt fällt ins Minus. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.