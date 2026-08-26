Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group hat am 24.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Material Industrial Zhongda Yuantong Group 0.200 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0.18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 155.67 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 155.39 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch