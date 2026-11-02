Zhejiang Longsheng Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Zhejiang Longsheng Group präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 CNY gegenüber 0.140 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21.23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.84 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 3.17 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch