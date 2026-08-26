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26.08.2026 06:37:00
Zhejiang Longsheng Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Zhejiang Longsheng Group liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Longsheng Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.14 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Longsheng Group einen Gewinn von 0.160 CNY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.42 Prozent auf 3.68 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.27 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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