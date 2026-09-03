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03.09.2026 06:37:00
Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.07 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Liming Intelligent Manufacturing A 0.110 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24.11 Prozent auf 215.7 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 173.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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