ZheJiang Kanglongda Special Protection Technology: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ZheJiang Kanglongda Special Protection Technology äusserte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ZheJiang Kanglongda Special Protection Technology mit einem Umsatz von insgesamt 462.8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 342.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 35.06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch