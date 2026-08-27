Zhejiang Juhua präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Juhua gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.55 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.460 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2.77 Prozent auf 7.32 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch