Zhejiang Juhua: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Zhejiang Juhua hat am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.28 CNY, nach 0.440 CNY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18.64 Prozent auf 5.75 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch