Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.25 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical 0.310 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1.38 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.37 Milliarden CNY.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0.240 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 1.38 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.ch