Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.250 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.29 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.36 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch