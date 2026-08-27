Zhejiang Jinghua Laser Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Jinghua Laser Technology A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17.22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 177.8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 214.8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch