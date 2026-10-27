Zhejiang Jianye Chemical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Zhejiang Jianye Chemical A hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.26 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zhejiang Jianye Chemical A 0.350 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 486.8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 506.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch