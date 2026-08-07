ZheJiang Jasan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ZheJiang Jasan lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 CNY gegenüber 0.230 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 634.9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 604.9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch