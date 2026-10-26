Zhejiang Huayou Cobalt zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Huayou Cobalt hat am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.42 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.880 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.21 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21.74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch