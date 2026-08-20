Zhejiang Huayou Cobalt öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Huayou Cobalt hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.54 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.870 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.76 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 53.78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.35 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch