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20.08.2026 06:37:00
Zhejiang Huayou Cobalt gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Zhejiang Huayou Cobalt hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63.41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.68 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.37 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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