Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Zhejiang Huatie Construction Safety Science And Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 1.89 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.64 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch