Zhejiang Huasheng Technology A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Zhejiang Huasheng Technology A lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Auf der Umsatzseite hat Zhejiang Huasheng Technology A im vergangenen Quartal 74.7 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zhejiang Huasheng Technology A 77.3 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch