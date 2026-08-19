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19.08.2026 06:37:00
Zhejiang Huangma Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Zhejiang Huangma Technology A hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 660.8 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 586.8 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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