Zhejiang Huahai Pharmaceutical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Zhejiang Huahai Pharmaceutical lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.25 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20.00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.58 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2.15 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch