Zhejiang Hisun Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Zhejiang Hisun Pharmaceutical hat am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Zhejiang Hisun Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.44 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.140 CNY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 23.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.67 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.05 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.ch