Zhejiang Hisun Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Zhejiang Hisun Pharmaceutical hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.24 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.090 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Hisun Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 20.37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2.62 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch