Zhejiang Hisun Biomaterials A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Hisun Biomaterials A hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.03 CNY gegenüber 0.010 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 347.0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 213.2 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch