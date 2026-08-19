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19.08.2026 06:37:00
Zhejiang Hangxiao Steel Structure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Zhejiang Hangxiao Steel Structure liess sich am 16.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Zhejiang Hangxiao Steel Structure die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.03 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Zhejiang Hangxiao Steel Structure ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.030 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1.66 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 46.75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Hangxiao Steel Structure 3.13 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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