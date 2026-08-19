Zhejiang Hangmin hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Zhejiang Hangmin hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1.84 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 26.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zhejiang Hangmin 2.49 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch