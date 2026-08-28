Zhejiang HangKe Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Zhejiang HangKe Technology A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.290 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.37 Prozent auf 1.31 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.29 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch