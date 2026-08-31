Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 24.49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63.7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 84.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch