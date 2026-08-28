Zhejiang Great Shengda Packing A legte Quartalsergebnis vor

Zhejiang Great Shengda Packing A äusserte sich am 26.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0.08 CNY. Im letzten Jahr hatte Zhejiang Great Shengda Packing A einen Gewinn von 0.060 CNY je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zhejiang Great Shengda Packing A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 566.3 Millionen CNY im Vergleich zu 533.9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch